China está preocupada com infectados assintomáticos com coronavírus

Especialistas médicos da China estão apelando à tomada de novas medidas para conter a propagação do coronavírus por casos assintomáticos, na medida em que são cada vez mais detectados casos assim em todo o país edit

247 - Os principais especialistas médicos da China avisaram que mais medidas deveriam ser tomadas para controlar a dispersão do vírus relacionado com casos assintomáticos. No entanto, algum deles afirmaram que o público não tem motivo para entrar em pânico.

A contenção de casos assintomáticos já está há muito incluída nos planos das autoridades de saúde do país. Um plano emitido a 28 de janeiro constatou que tais casos, embora não classificados como portadores confirmados, seriam “rigorosamente monitorados e postos em uma quarentena de 14 dias”.

Leia reportagem no Diário do Povo.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa