China registra quase 60 mil mortes em um mês após afrouxamento da política de zero Covid

247 - Um total de 59.938 mortes relacionadas à Covid-19 ocorreram em instituições médicas em toda a China de 8 de dezembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023, disse uma autoridade de saúde chinesa neste sábado (14), segundo a agência Xinhua. A idade média no momento da morte era de 80,3 anos, com cerca de 90,1% com 65 anos ou mais e cerca de 56,5% com 80 anos ou mais, disse a autoridade.

Um total de 5.503 pessoas morreram de insuficiência respiratória causada pela Covid-19 e 54.435 morreram de problemas subjacentes complicados pela infecção pelo vírus da Covid-19, disse Jiao Yahui, chefe do Escritório de Administração Médica da Comissão Nacional de Saúde, em uma coletiva de imprensa.

Jiao disse ainda que o número de pacientes que precisam de tratamento de emergência está diminuindo e a parcela de pacientes em clínicas de febre que testaram positivo para Covid-19 também está caindo constantemente. O número de casos graves também atingiu o pico, acrescentou ela, embora permaneça em um nível alto. Os pacientes são em sua maioria idosos.

O afrouxamento das restrições impostas por Pequim para conter o vírus se deu após protestos populares, em novembro passado. Sob a política de zero Covid, as autoridades do país isolavam comunidades inteiras caso um único caso positivo fosse registrado. (Com Reuters e Xinhua).

