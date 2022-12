China removerá exigência de quarentena ao entrar no país a partir de 8 de janeiro

Medida é mais um passo no desmantelamento da política de Zero Covid edit

247 - A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta segunda-feira (26) que vai retirar em 8 de janeiro de 2023 a exigência de quarentena para entrada no país, que vigorava desde março de 2020, em mais um passo no desmantelamento da política de Zero Covid.

As autoridades sanitárias explicaram na sua conta oficial na rede social Wechat que os passageiros não terão mais de solicitar um código de saúde verde antes de viajarem para a China, embora tenham de apresentar um teste de PCR negativo realizado no prazo de 48 horas antes do início da viagem. O requisito atual é de isolamento de oito dias --cinco dias em um hotel de quarentena designado ou instalação central, seguidos de três dias em casa.

A Comissão declarou que a Covid-19 deixará de ser uma doença de categoria A, o nível de perigo máximo e para cuja contenção são necessárias medidas mais severas, para passar a ser uma doença de categoria B, que contempla um controle menos rígido.

A autoridade também informou que serão retirados os limites do tráfego aéreo internacional na China, que há dois anos está restrito a menos de 5% do que era antes da pandemia.

Além disso, a Comissão salientou que "serão otimizados os procedimentos" para facilitar os vistos aos cidadãos estrangeiros que pretendam visitar a China por motivos que não sejam especificamente o turismo, e sim "negócios", "estudos" ou "visitas familiares", depois de mais dois anos em que a concessão de autorizações de viagem à China foi limitada pela política de Zero Covid.

Com a nova classificação da doença, as autoridades não irão monitorar os infectados com o vírus da Covid-19 ou os seus contatos próximos, nem estabelecerão zonas de alto ou baixo risco conforme o número de infeções, práticas que têm sido comuns durante a vigência da política de Zero Covid, informou a agência. (Com informações da EFE).

