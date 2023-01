China se opõe à manipulação da epidemia para fins políticos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O governo chinês anunciou um gerenciamento da Covid-19 com medidas voltadas para as doenças infecciosas de Classe B em vez das doenças mais graves de Classe A a partir do dia 8 de janeiro. O país também divulgou as medidas provisórias para os intercâmbios entre chineses e estrangeiros, o que foi bem acolhido por muitos países. No entanto, algumas nações começaram a adotar ações antiepidêmicas temporárias para os passageiros provenientes da China nos últimos dias.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (3), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, declarou que o governo chinês continuará a aperfeiçoar as medidas de prevenção e controle da epidemia de acordo com a realidade, de forma a criar melhores condições para os intercâmbios pessoais de forma segura, saudável e ordenada.

A porta-voz reiterou que a parte chinesa quer reforçar a comunicação com a comunidade internacional para vencer a epidemia. Mao Ning afirmou que as restrições de entrada para viajantes da China adotadas por alguns países não têm base científica. São inaceitáveis algumas condutas excessivas.

“Opomo-nos firmemente às tentativas de manipular medidas de prevenção e controle com fins políticos. A China tomará medidas de resposta conforme as diferentes situações com base no princípio da reciprocidade”, acrescentou a porta-voz.

