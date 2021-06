China supera 1 bilhão de doses aplicadas de vacinas contra Covid-19

A China lidera o ranking de vacinação mundial bem à frente dos Estados Unidos (316 milhões de doses) e Índia (266 milhões de doses). No total, mais de 2,6 bilhões de doses de vacinas já foram aplicadas em todo o planeta edit

247 - Enquanto o Brasil caminha lentamente na imunização de sua população, com pouco mais de 24 milhões de brasileiros totalmente imunizados após tomarem as duas doses de vacinas contra a Covid, a China ultrapassou a marca de 1 bilhão de vacinas aplicadas contra a Covid-19 neste domingo (20).

A informação é da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. O número corresponde ao total de doses aplicadas no país. A população chinesa é estimada em 1,3 bilhão de pessoas, segundo o Banco Mundial.

A China lidera, com folga, o ranking de vacinação mundial bem à frente dos Estados Unidos (316 milhões de doses) e Índia (266 milhões de doses). No total, mais de 2,6 bilhões de doses de vacinas já foram aplicadas em todo o planeta.

Proporcionalmente, no entanto, a China fica atrás de EUA (95 a cada 100), Reino Unido (108 a cada 100) e Israel (123 a cada 100), com 70 doses aplicadas a cada 100 habitantes – e à frente do Brasil (40 a cada 100) e Índia (19 a cada 100).

