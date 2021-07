China venderá 550 milhões de doses ao consórcio global Covax

A Sinopharm oferecerá 60 milhões de doses de julho a outubro, com a possibilidade de aquisição de mais 110 milhões de doses. A Sinovac fornecerá até 380 milhões de doses da CoronaVac edit

247 - A Sinopharm e a Sinovac (que desenvolve a CoronaVac) anunciaram que irão vender 550 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 ao programa Covax.

A Sinopharm oferecerá 60 milhões de doses de julho a outubro. Há ainda a opção de adquirir mais 110 milhões de doses posteriormente. A Sinovac fornecerá até 380 milhões de doses da CoronaVac.

Os dois imunizantes desenvolvidos pelas farmacêuticas foram aprovados para uso emergencial pela OMS no começo deste ano.

O Brasil participa do consórcio global, mas o governo federal optou por receber vacinas para o equivalente a apenas 10% da população brasileira (42,5 milhões de doses). (Com informações do Globo).

