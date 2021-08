Cidade de São Paulo antecipa vacinação de todos os adultos para sábado

No sábado haverá um mutirão em 13 megadrives, com vacinação liberada para primeira dose de todas as faixas etárias edit

247 - A cidade de São Paulo vai abrir a vacinação de todos os adultos com 18 anos ou mais no final de semana. Em ação inédita, a prefeitura promoverá a Virada da Vacina, com imunização na madrugada de sábado (14) para domingo (15). A informação é do portal UOL.

No sábado, antes prevista para o público de 21 anos, os pontos de vacinação para 20 e 21 anos. Das 19h às 7h de domingo, haverá um mutirão em 13 megadrives, com vacinação liberada para primeira dose de todas as faixas etárias.

Com o aumento da pirâmide por faixa etária e a chegada fracionada de vacinas, a prefeitura optou por definir as datas de novas idades também separadamente. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o secretário de Saúde, Edson Aparecido em coletiva nesta manhã.

