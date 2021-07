Cidade de São Paulo começa imunização de pessoas de 41 anos contra covid

Ao comparecer ao posto de vacinação, é necessário um documento com foto, CPF e comprovante de residência com endereço no município de São Paulo edit

247 - De hoje até quarta-feira (7), a cidade de São Paulo planeja imunizar seus cidadãos a partir de 41 anos contra a covid-19. Ao comparecer ao posto de vacinação, é necessário um documento com foto, CPF e comprovante de residência com endereço no município de São Paulo. A informação é do portal UOL.

Veja horário dos postos de aplicação:

Mega Drive Thru e Farmácia: 8h às 17h (somente para primeira dose);

Megaposto: 8h às 17h (somente para primeira dose);

Unidades Básicas de Saúde: 7h às 19h (primeira e segunda dose);

AMA/UBS Integradas: 7h às 19h (primeira e segunda dose)

Pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades também podem se cadastrar para receber a "xepa" das vacinas contra a covid-19 na cidade de São Paulo. A "xepa" foi o nome dado à aplicação das doses que sobram ao final do dia nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nos postos de vacinação.





