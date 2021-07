Cidades brasileiras governadas por mulheres tiveram 43% menos mortes por Covid, diz estudo

Já as hospitalizações mostraram uma redução média de 30,4% em internações por 100 mil habitantes nos municípios com prefeitas em relação ao mesmo dado de cidades com prefeitos edit

Revista Fórum - Economistas do Insper, da Universidade de São Paulo e da Universidade de Barcelona acabam de lançar o estudo “Sob pressão: a liderança das mulheres durante a crise da covid-19”, ainda sem revisão por outros cientistas. A pesquisa realizada em cidades brasileiras oferece a primeira evidência de que ter mulheres no poder durante uma pandemia ajuda a salvar mais vidas do que ter um homem na cadeira.

O resultado foi que onde elas mandam ocorreram 43,7% menos mortes e 30,4% menos internações, de acordo com reportagem de Mariana Sanches para a BBC News Brasil.

A conclusão foi que municípios com prefeita tiveram, em média, 25,5 mortes por 100 mil habitantes a menos do que aqueles em que os chefes do Executivo local eram homens uma diferença de 43,7% na mortalidade. Em relação às hospitalizações, os registros mostram uma redução média de 30,4% em internações por 100 mil habitantes nos municípios com prefeitas em relação ao mesmo dado de cidades com prefeitos.

