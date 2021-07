Cientistas avançam na criação de remédio contra todos os coronavírus

Juliana Contaifer, Metrópoles - Com o surgimento de variantes do Sars-CoV-2, o coronavírus responsável pela Covid-19, pesquisadores estão tentando criar um medicamento que funcione, de forma eficiente, contra todos os tipos de coronavírus. Os cientistas da Sociedade Química Americana publicaram, na revista científica Journal of Proteome Research uma descoberta que promete agilizar esse processo.

Usando um modelo de computador, os pesquisadores analisaram as proteínas virais de 27 tipos diferentes de coronavírus e de milhares de amostras de pacientes com Covid-19. Eles encontraram duas proteínas que estão presentes em todos os vírus, e que são ideais para a ação de remédios pois sofrem poucas mutações.

