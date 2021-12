Cientistas chineses anunciam descoberta de anticorpo base para criação de 'vacina universal' contra a Covid-19

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Um anticorpo monoclonal neutralizante descoberto por cientistas chineses poderia ser usado para prevenir e tratar o coronavírus SARS-CoV-2 e criar uma vacina universal, diz o estudo científico preliminar "Evolução e epidemiologia da variante lambda", realizado na China e publicado no portal bioRxiv.

"Anticorpos monoclonais neutralizantes [mAbs], que têm como alvo o domínio de ligação ao receptor [RBD] de SARS-CoV-2, representam uma das estratégias mais promissoras para prevenir e tratar a COVID-19. Demonstramos que os mAb 35B5 neutralizam com eficácia tanto o SARS-CoV-2 inicial [WT] como as variantes de preocupação, incluída a variante B.1.617.2 [Delta], in vitro e 'in vivo'", diz o documento.

Os autores do estudo explicam que, ao realizar a cromicroscopia eletrônica, eles descobriram que os mAb 35B5 neutralizam o SARS-CoV-2 direcionando um epítopo único que ignora os locais de mutação RBD predominantes identificados em variantes circulantes de preocupação, "o que proporciona a base molecular para uma eficácia panneutralizante".

PUBLICIDADE

"O epítopo correspondente ao 35B5 também poderia ser usado para o desenho racional de uma vacina universal contra o SARS-CoV-2", apontam os cientistas.

O estudo ainda precisará ser revisado ​​por outros especialistas.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE