Cientistas chineses identificam remédio que reduz risco de pneumonia em pacientes com coronavírus

247 - Cientistas chineses identificaram um remédio que reduz o risco de pneumonia, um dos principais motivos de morte causada pelo novo coronavírus. O estudo chinês testou o remédio em 564 pessoas, incluindo 51 com pneumonia grave.

De acordo com eles, apenas 6.3% dos pacientes hipertensos, que usaram inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou antagonistas do receptor da angiotensina II, sofreram complicações da pneumonia pelo coronavírus. Entretanto, dentre os que receberam um tratamento alternativo para a pressão sanguínea, o número de pessoas com pneumonia grave foi de 32.7%.

