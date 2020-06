Cientistas suspeitam que Covid-19 pode desencadear diabetes agravar quadros pré-existentes

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Rodrigo Moreira, "a hiperglicemia parece comprometer a resposta imune do organismo" edit

247 - O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Rodrigo Moreira, destacou a relação entre o diabetes e o coronavírus. Quem sofre de taxas elevadas de glicemia no sangue fica mais suscetível a ter complicações quando infectado com um vírus. "A hiperglicemia parece comprometer a resposta imune do organismo, dificultando o combate às infecções", afirmou. Os relatos foram publicados na BBC News.

Uma pessoa diabética pode ter piora da saúde por ter o organismo naturalmente inflamado pela doença, quando contraem algum tipo de vírus. O SARS-CoV-2 por si só também gera um processo inflamatório.

"É importante deixar claro que essa consequência é mais comum em quem está com a glicose mal controlada, é obeso e tem outras comorbidades associadas. Por isso é primordial fazer o tratamento corretamente", acrescenta Moreira.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.