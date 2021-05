Cinco capitais interrompem vacinação da Coronavac por falta de doses

Culpa é do antecessor, segundo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; Pazuello autorizou o uso do estoque reservado para segunda dose edit

A aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa em cinco capitais brasileiras neste domingo, segundo levantamento do G1.

Em Aracaju e Porto Alegre, a campanha foi interrompida por falta de estoque.

Já em Fortaleza o estoque entregue neste sábado não é suficiente. As autoridades sanitárias de Porto Velha decidam não retomar a aplicação da vacina até a chegada de novas does.

No Rio de Janeiro, a suspensão vai durar dez dias para a Coronavac. Apenas a vacina Osford/Fiocruz está sendo distribuída.

Em Salvador, o processo não foi totalmente interrompido, mas há escalonamento: só receberão a segunda dose da Coronavac, por enquanto, aqueles que deveriam ter tomado a vacina nos dias 29 e 30 de abril.

Em Natal, o critério é por idade: apenas os idosos a partir dos 78 anos, que estão com no mínimo 28 dias de atraso para tomar o reforço, podem receber o imunizante.

E em Macapá, onde a vacinação estava suspensa há uma semana, 1.600 doses da Coronavac foram distribuídas -- como o número não é suficiente para imunizar todos os que aguardam na fila, o governo organizou uma lista com nomes de idosos acima de 65 anos que poderão ser os primeiros beneficiados.

De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a interrupção é resultado da conduta de seu antecessor no comando da pasta, Eduardo Pazuello.

"[O atraso] decorre da aplicação da segunda dose como primeira dose", afirmou. "Logo que houver entrega da CoronaVac, [o problema] será solucionado.”

Antes, os estados estocavam vacinas para garantir que todas as pessoas já imunizadas recebessem a segunda dose. Em fevereiro, no entanto, Pazuello mudou a orientação: determinou que todas as vacinas fossem aplicadas de imediato, sem a preocupação de guardar parte delas.





