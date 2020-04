Cloroquina: hospitais da Suécia suspendem uso de do medicamento devido a efeitos colaterais

Revista Fórum - De acordo com a RFI, todos os hospitais da região de Västra Götaland, na Suécia, incluindo Gotemburgo, a segunda maior do país.pararam de administrar a cloroquina em pacientes com o novo coronavírus. Vários outros hospitais da capital sueca, entre eles o Södersjukhuset, um dos maiores de Estocolmo, também já anunciaram que vão suspender o uso do medicamento.

Indicada e defendida irresponsavelmente pelos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro como uma possível cura para o Covid-19, a cloroquina tem sido testada em pacientes com coronavírus, mesmo sem comprovação da eficácia do medicamento para combater o vírus.

