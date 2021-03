Com 10% das mortes no mundo, Brasil vive o pior momento da pandemia, afirma Fiocruz

O Brasil tem apenas 3% da população mundial em seu território e já se encontra no alto do ranking de mortes por Covid-19 em todo o planeta edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nota nesta quinta-feira (11) afirmando que o Brasil vive o pior momento da pandemia, com 10,3% das mortes por Covid-19 no mundo ocorrendo no país, que tem apenas 3% da população mundial em seu território.

"Os recordes de novos casos e óbitos vêm sendo superados diariamente, acompanhados por uma situação de colapso dos sistemas de saúde em grande parte dos estados e municípios", destaca o texto.

Segundo dados do sistema InfoGripe, a incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país está em "níveis muito altos" em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Sul e Sudeste.

A Fiocruz também vem alertando para a superlotação de hospitais.

Rondônia, Acre, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal têm mais de 90% de ocupação de leitos de UTI.

"Na última semana, embora a saída do Pará da zona de alerta crítico para a zona intermediária, com a queda do indicador de 82% para 75%, possa deixar uma impressão visual de melhoria do quadro geral, é importante sublinhar que se observou exatamente o oposto, com crescimento do indicador em quase todos estados e no Distrito Federal e entrada na zona crítica dos estados de São Paulo e de Sergipe", diz nota da Fundação.

