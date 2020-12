Com 21.825 novos casos, Brasil caminha para 7 milhões de infecções por coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde, 279 óbitos em decorrência da Covid-19 foram notificados e, com isso, o acumulado de vítimas fatais alcançou 181.402 pessoas edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou 21.825 novos casos de coronavírus neste domingo e ultrapassou a marca de 6,9 milhões de pessoas já infectadas pela doença, informou o Ministério da Saúde.

De acordo com a pasta, 279 óbitos em decorrência da Covid-19 foram notificados e, com isso, o acumulado de vítimas fatais alcançou 181.402 pessoas.

O volume de notificações de casos deste domingo representa a metade da média vista em dias anteriores, perto de 50 mil casos. Porém, é normal aos finais de semana ocorrer um represamento de testes.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pelo coronavírus, com 940 novos casos e 1,334 milhão de pessoas já infectadas. As mortes entre paulistas somam 44.018, após a notificação de 47 óbitos neste domingo.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

No sábado, o Ministério da Saúde apresentou o plano nacional de imunização contra o coronavírus, sem divulgar uma data prevista para o início da vacinação da população.

Com isso, neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski intimou a pasta a esclarecer, em 48 horas, qual é expectativa para início e fim da aplicação das vacinas no Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais