Com 299 mortes registradas, Bolsonaro diz que Covid-19 “não é isso tudo que estão pintando”

247 - Em mais uma demonstração de que atua contra as medidas sanitárias, Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o coronavírus não é não nocivo para a população brasileira por conta das condições climáticas.

Sem nenhuma base científica, ele disse que o vírus “não é isso tudo que estão pintando, até porque o Brasil tem temperatura diferente”, e que desconhece qualquer notícia de hospital que esteja lotado, citando um no Rio de Janeiro, que teria 200 leitos de UTI para cuidar de pacientes com Covid-19 e apenas 12 ocupados.

As declarações foram feitas durante conversa com pastores na tarde desta quinta-feira (2) em Brasília, na portaria do Palácio da Alvorada.

De acordo com o site Metrópoles, foi um horário inusual para o presidente deixar o Palácio do Planalto e voltar para a residência oficial, pois normalmente ele vai para casa por volta das 18h.

Os pastores, que disseram ter vindo de Monte Sião, no interior de Minas Gerais, relataram dificuldades das pequenas igrejas para pagar aluguel e outras despesas e pediram uma linha de crédito para as entidades religiosas.

Bolsonaro não respondeu sobre o pedido, apenas criticou ops governadores, principalmente seu atual desafeto João Doria, do PSDB de São Paulo.

“Vocês sabem a minha posição desde o começo. A segunda onda, do desemprego, vai ser terrível. E o governador Doria gravou vídeo dizendo que sou responsável pela queda de arrecadação no estado dele. Ele tem que ter uma forma para começar a desfazer o que ele fez de excesso. Não vai cair no meu colo essa responsabilidade”, afirmou.

