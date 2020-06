Com 612 mortes em 24 horas, Brasil ultrapassa 43 mil óbitos pela Covid

No total, são 867.624 os casos de contaminação pelo novo coronavírus no país, com 43.332 mortes edit

247 - O boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) deste domingo (14) informa que o Brasil registrou 612 novos óbitos por Covid-19 e mais 17.110 casos confirmados de contaminação nas últimas 24 horas.

No total, são 867.624 os casos de contaminação pelo novo coronavírus no país, com 43.332 mortes.

O avanço da pandemia no país coloca o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos, tanto no número de mortes quanto no registro total.

São Paulo ainda é o estado com o maior número de casos, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Amazonas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.