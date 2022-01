Com 66 anos, Bolsonaro está entre os 2% de sua faixa etária que ainda não foram vacinados

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro, que possui 66 anos, está entre os 2% da população de sua faixa etária que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. De acordo com o site Poder360, 98% dos brasileiros com idades entre 65 e 69 anos já receberam as duas doses ou a dose única desde o início da vacinação, que completa 1 ano nesta 2ª feira (17). Outros 35% da população dessa faixa etária também já tomaram a dose de reforço.

Em dezembro de 2020, Bolsonaro disse que não iria se vacinar contra a Covid-19 “e ponto final”. Ele repetiu a afirmação em diversas ocasiões, a última em dezembro do ano passado. Bolsonaro testou positivo para o coronavírus em julho de 2020. Em janeiro do ano passado, o Planalto determinou sigilo de 100 anos sobre a carteira de vacinação do ex-capitão.

“Dados do Ministério da Saúde indicam que as vacinas são seguras, e que a chance de uma reação grave ao imunizante contra covid-19 é de 0,005%. O risco de uma internação em caso de covid-19 supera em 257 vezes o de ter uma reação à vacina”, ressalta a reportagem.

PUBLICIDADE

Os dados de vacinados de pessoas com idades entre 65 e 69 anos foram cruzados pelo Poder 360 com base nas informações do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde, e com a estimativa para 2021 do IBGE para o número de habitantes nesse intervalo de idade (7.623.733).

“Os dados de vacinação vão até 9 de dezembro de 2021. Esses são os últimos dados disponíveis. O LocalizaSUS parou de ser atualizado 1 dia antes dos sites do ministério saírem do ar por causa de um ataque hacker”, destaca a reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE