Com 743 mil infectados, Brasil tem 38,5 mil mortes provocadas pela Covid-19

Com 1.185 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde decidiu retirar do Datasus, portal de dados na internet, informações sobre infectados edit

247 - O Brasil registra nesta manhã de quarta-feira (10) 743.047casos confirmados da Covid-19 e 38.543 mortes provocadas pela doença. Os dados foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. A matéria é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira (9), informa 38.497 vítimas fatais e 742.084 casos de contágio pelo novo coronavírus no país, acrescenta a reportagem. Nas últimas 24 horas, cerca de 1.185 mortes foram registradas.

O Ministério da Saúde retirou de seu portal de dados na internet, o Datasus, as informações sobre CEPs (Código de Endereçamento Postal) de casos de Covid-19.

A alteração é uma dentre as outras já denunciadas na redução da transparência dos dados sobre o novo coronavírus, a exemplo do total de óbitos e de casos confirmados, que só voltaram a ser divulgados após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.