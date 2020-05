Com a covid-19, mortes em Manaus estão 108% acima da média histórica

247 - O número de mortes em Manaus (AM) aumento de forma significativa desde o início da pandemia do coronavírus até o dia 25 de abril e está 108% acima da média histórica. É o que aponta o epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, com base em dados capturados do Portal da Transparência do Registro Civil pelo engenheiro de software Marcelo Oliveira. O levantamento foi feito para o G1, e leva em conta as mortes ocorridas entre entre 15 de março e 25 de abril, pois a primeira morte por coronavírus no país ocorreu em 16 de março.

No período (15 de março e 25 de abril), em média 1.277 pessoas morreram na capital amazonense a cada ano entre 2016 e 2019. Em 2020, o número saltou para 2.653. São 1.376 mil mortes a mais, das quais 246 foram oficialmente causadas pelo coronavírus e outras 1.130 seriam por outras causas. Mas, de acordo com o médico, elas podem ter sido provocadas pelo vírus ou pelas consequências indiretas do impacto da Covid-19 em hospitais.

"A pandemia desequilibra o sistema de saúde", diz Lotufo. "[A pandemia] amplia as mortes por diversos outros tipos de doença, como ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais, além de gerar um custo também pelo adiamento no tratamento de doenças crônicas".

