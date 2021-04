Com apenas 3% da população mundial, Brasil concentra 33% das mortes por Covid-19 no mundo

Reportagem da BBC ainda relata que, segundo dados oficiais de hospitais brasileiros, 443 mil já morreram pela doença no país, 120 mil a mais do as estatísticas divulgadas pelo governo federal edit

247 - Não é novidade que o Brasil passa por seu pior momento da pandemia de Covid-19, registrando quase quatro mil mortos por dia pela doença. Entretanto, o número de vítimas fatais da pandemia no país - 325.284, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) - já é difícil de comparar ao de outras nações.

Segundo reportagem da BBC, o Brasil concentra atualmente 33% das mortes por Covid-19 de todo o mundo. Por outro lado, com aproximadamente 210 milhões de habitantes, o país representa apenas 3% da população mundial.

Outro dado alarmante: em março, mês mais letal da pandemia para os brasileiros, morreu mais gente no Brasil em decorrência da Covid-19 do que na pandemia inteira em 109 países.

Ainde de acordo com a matéria, dados oficiais de hospitais brasileiros indicam que 443 mil já morreram por conta do coronavírus no país, 120 mil a mais do as estatísticas divulgadas pelo governo federal. "A mesma estimativa aponta que morrem cerca de 4.000 pessoas por dia no país", relata.

