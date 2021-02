Com avanço da pandemia, Reino Unido interna 100 crianças por semana com síndrome rara pós-Covid

As crianças inglesas que foram infectadas pela Covid-19 estão tendo um surto da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), cujos sintomas mais comuns são febre persistente de até 40 graus, dores abdominais, pressão sanguínea muito baixa e manchas na pele edit

247 - Com avanço da pandemia no Reino Unido, mais de 100 crianças estão sendo internados a cada semana com uma síndrome rara que está ocorrendo em pessoas que foram sequeladas após infecção pelo novo coronavírus.

Trata-se da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), cujos sintomas mais comuns são febre persistente de até 40 graus, dores abdominais, pressão sanguínea muito baixa e manchas na pele. Em casos mais graves, podem evoluir para uma infecção generalizada.

