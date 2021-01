Com avião da FAB em manutenção, Manaus pede socorro à embaixada dos EUA, que emprestará avião

247 - A situação desesperadora em Manaus, que sofre com alta de casos da Covid-19 e falta de oxigênio em hospitais, ficou ainda pior quando foi revelado que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que realizaria o transporte dos cilindros, está em manutenção.

Assim, a embaixada dos Estados Unidos será acionada. Espera-se que o avião Galaxy seja liberado para prestar auxílio à capital amazonense.

"A pedido do governador Wilson Lima, acabo de falar com o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da comissão de Relações Exteriores [da Câmara Federa] e com o ministro de Relações Exteriores, que já estão agindo junto à embaixada americana para liberar o avião Galaxy com capacidade para transportar oxigênio", escreveu o deputado federal pelo Amazonas, Marcelo Ramos, no Twitter.

Ramos acrescentou: "Acabo de falar com o ministro da saúde e o ministério começa a fazer remoção de pacientes para hospitais federais em outros Estados. Há uma dificuldade de conseguir avião que possa carregar oxigênio pra Manaus e o Ministério negocia um avião americano pra isso."

