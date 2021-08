Com contratos próximos ao fim, governadores se preocupam com fornecimento de vacinas AstraZeneca e CoronaVac

Para o governador Wellington Dias (Piauí), uma saída seria a produção nacional do IFA edit

247 - O coordenador de vacinas no Fórum dos Governadores, Wellington Dias (Piauí) pediu ao Ministério da Saúde agilidade na articulação para a produção nacional do insumo farmacêutico ativo (IFA) destinado aos imunizantes da AstraZeneca e CoronaVac. Dias alertou para a proximidade do fim dos contratos de entrega desses imunizantes.

"Os contratos de entrega estão esgotando. Vamos ficar somente com contratos da Pfizer e Jansen, que são importantes, mas corremos risco de redução no ritmo de vacinação, na quantidade de vacinados diária, por falta de vacinas", disse Dias, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo.

Para ele, uma saída seria a produção nacional do IFA. "Qual a saída? O Ministério da Saúde articular agilidade na Anvisa e apoiar a Fiocruz para usar IFAs produzidos com vacinas Astrazeneca no Brasil. A Fiocruz pode chegar a mais de 30 milhões de doses diárias e o Butatan também pode chegar a outros 30 milhões de doses por mês, de forma independente da conjuntura dos outros países", completou o governador.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE