Com Covid-19 em alta, governo de SP vai reabrir hospital de campanha

Cidades paulistas apresentavam até quinta-feira índices entre 80% e 100% de ocupação em UTIs para Covid-19. Um aumento de 79% no número de casos, 25% nas internações e 96% no de óbitos foi registrado recentemente edit

247 - Com os números da Covid-19 de volta a patamares semelhantes ao do pior período da pandemia em 2020, o governo de São Paulo informou nesta sexta-feira (22) que o estado regrediu de fase no Plano SP.

Em meio a diversas mudanças no isolamento social ao qual São Paulo deverá se submeter, o governador João Doria anunciou que o hospital de campanha de Heliópolis, na zona sul de SP, com 24 leitos, será reaberto. Os trabalhos devem começar a partir do dia 25 de fevereiro. Em todo o estado serão abertos novos 756 novos leitos.

Segundo o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, nos últimos 45 dias o coronavírus apresentou um ritmo de circulação mais acelerado. Registrou-se um aumento de 79% no número de casos, 25% nas internações e 96% no de óbitos recentemente.

Até quinta-feira (21), 58 cidades paulistas tinham leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes com Covid-19 com ocupação acima de 80%, segundo o governo. Outros municípios, como Itaquaquecetuba, Itatiba, Fernandópolis, Socorro, Américo Brasiliense, Promissão, Artur Nogueira, Pirassununga e Porto Feliz, chegaram a marca de 100% de ocupação.

O conhecimento liberta. Saiba mais