Com mais de 20 mil mortes, Brasil tem mais de 312 mil casos da Covid-19

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram até a manhã desta sexta-feira (22) o registro do número de 20.112 mortes mortes e 312.074 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O levantamento é do portal G1.

Na terceira posição do ranking mundial de quantidade de casos confirmados do novo coronavírus, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos, que tem 1,621,333 infectados, e para a Rússia, com 326,448 infectados.

No Amapá, os leitos de UTI continuam com 100% de ocupação. Outros estados ainda têm disponibilidade inferior a 10% dos leitos de UTI, como Rio de Janeiro (2%) e Maranhão (6%), acrescenta a reportagem.

