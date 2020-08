Com mais de 200 mil mortes, América Latina dobra número óbitos por Covid-19 em quase um mês

América Latina salta de 100 mil para 200 mil mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com dados oficiais. O número de vítimas fatais atinge 658 mil, com 17,9 milhões de infectados edit

247 – O número de mortes provocadas pela Covid-19 na América Latina saiu de 100 mil e ultrapassou 200 mil na noite de sábado (1), em pouco mais de um mês, de acordo com dados oficiais apurados em contagem da agência Reuters. A informação é do portal G1.

O ministério da Saúde do Peru confirmou, também no sábado, um total de 19.408 óbitos pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. No Brasil, mais de 93 mortes foram registradas no mesmo dia. O México, por sua vez, confirmou 47.472 vítimas fatais, acrescenta a reportagem.

O balanço mais recente da Universidade Johns Hopkins apontou mais de 685 mil mortes e 17,9 milhões de infectados.

