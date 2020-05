Com isolamento, Brasil reduziu taxa de expansão da Covid-19 de 3,5 para 1,4, mas valor ainda é alto

Em 26 de fevereiro, data de registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, cada pessoa infectada transmitia a doença para outras 3,5, em média. O valor caiu para 1,4 neste mês de maio, com as regras de isolamento social edit

247 - O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus a partir de um único contaminado, mais conhecido por “número básico de reprodução", caiu consideravelmente no Brasil desde o início da pandemia. A informação é do jornal O Globo.

Em 26 de fevereiro, data de registro do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, cada pessoa infectada transmitia a doença para outras 3,5, em média. Após o decreto de prefeitos e governadores de estado das primeiras medidas de isolamento social, o número caiu para 1,9 no dia 23 de março. Agora, com mais estados promovendo quarentena, está em 1,4. No momento, cada dois brasileiros contaminados passam a doença para outros três, aponta a reportagem.

O cenário ainda preocupa, mesmo após a redução do valor. O número de infectados com o novo coronavírus está dobrando a cada 9 ou 10 dias em um país com mais de 260 mil casos.

Os pesquisadores responsáveis são o físico nuclear Rubens Lichtenthäler Filho, professor da Universidade de São Paulo (USP), e seu filho, Daniel, médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

