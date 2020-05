Com mais de 9,2 mil mortes, Brasil tem mais de 136 mil casos de Covid-19

O estado do Amazonas tem apenas sete leitos para cada 100 mil habitantes. No Ceará, o número de testes realizados se aproxima do registrado por São Paulo edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram nesta manhã de sexta-feira (8) o registro de 136.519 casos do novo coronavírus no Brasil, com 9.265 mortes provocadas pela doença. O levantamento é do portal G1.

No Amazonas, pacientes em estado grave estão morrendo por falta de respiradores, aponta reportagem do portal. O estado tem apenas sete leitos de UTI para cada 100 mil habitantes.

O Distrito Federal realizou 31,2 mil testes. Alguns estados também divulgaram seus números, como: São Paulo (35,6 mil); Ceará (34 mil); Bahia (21,6 mil); Paraná (14,2 mil); Espirito Santo (18 mil) e Goiás (10 mil).

