Com mais de mil mortos por Covid por dia, Rússia decreta feriado de uma semana

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Preocupado com o descontrole do vírus no país, o governo da Rússia decretou feriado de uma semana. A “semana sem trabalho”, como foi chamado pelo Kremlin tem por objetivo tentar controlar a disseminação do coronavírus.

Nas últimas 24 horas o sistema de saúde da Rússia registrou 40.402 novos casos de coronavírus e 1.155 mortes por Covid.

Desde o início da pandemia, a Rússia já registrou 8.554.192 casos e 239.693 mortes por Covid. Porém, a agência de estatísticas Rosstat, que tem uma definição mais ampla de mortes pelo vírus, afirma que os óbitos por Covid devem ser de quase 450 mil. Essa contagem vai até o fim do mês de setembro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE