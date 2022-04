Com suspeita de Covid, Felipe Neto tem piora em seu quadro de saúde: "Torçam por mim"

Nos stories de seu Instagram, Felipe Neto relatou como foram as últimas horas. edit

Apoie o 247

ICL

Fórum - O Youtuber Felipe Neto, que está de férias em Londres, revelou, por meio de suas redes sociais, que está com suspeita de Covid e começou a sentir calafrios e febre de 39º.

O comunicador revelou que o primeiro teste deu negativo e para Bruno, amigo que o acompanha na viagem. Mas, deu positivo para a amiga do comunicador, identificada como Samantha.

Nos stories de seu Instagram, Felipe Neto relatou como foram as últimas horas. "Uma das piores noites da minha vida. Febre altíssima, muito calafrio, dor no corpo, de cabeça. Ainda não sei qual vírus me pegou. Fiquei 14 horas seguidas dormindo (mas acordando toda hora). Vou ver agora o que faço. É horrível ficar doente em outro país", escreveu Neto.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria na Fórum

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE