Com uma população do tamanho de São Paulo, Cuba registra 3 óbitos por Covid em um mês

247 - Com apenas três casos de óbitos registrados pela Covid-19 no último mês, Cuba decidiu por reiniciar a reabertura escalonada das atividades.

De acordo com reportagem do Diálogos do Sul, em 9 de junho, Cuba tinha 83 mortos por Covid-19. Em 9 de julho, o número de vítimas é de 86 óbitos.

“Estamos saindo da pandemia e nos recuperando social e economicamente”, afirmou o cônsul de Cuba em São Paulo, embaixador Pedro Monzón, em entrevista à TV Diálogos do Sul.

A reportagem compara a população de Cuba, que é de pouco mais de 11 milhões de habitantes, com a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões. São Paulo teve, até o dia 9 de julho, 16.788 mortos.

Em Cuba, 85% dos infectados pelo novo coronavírus em estado grave foram curados, enquanto em outros lugares do mundo cerca de 80% dos doentes em estado grave não resistem ao coronavírus.

Além disso, a ilha caribenha tem um nível de contágio mínimo e um número de mortes controlado.

Com esses números, o país volta a abrir suas fronteiras ao turismo internacional. As ilhas Los Cayos já estão abertas a turistas de todo o mundo e é a aposta do país para concorrer com Jamaica e República Dominicana, que reabriram em meados de julho.

