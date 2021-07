Com vacinação ainda atrasada, Brasil fica mais vulnerável à variante Delta

247 - A variante Delta está se proliferando no Brasil. Por onde passou, a mutação — que tem como características alta taxa de transmissibilidade e sintomas principais diferentes das variantes da Covid-19 até o momento dominantes — tornou-se dominante e aumentou o número de casos.

A demora para a cobertura vacinal no país é o que preocupa especialistas com a transmissão comunitária da Delta. No Brasil, pouco mais de 34,3 milhões de pessoas completaram o ciclo vacinal com duas doses ou dose única. Isso representa apenas 16,2% da população — cobertura considerada baixa por especialistas, especialmente se comparada à de outros países, informa o UOL.

Os especialistas são enfáticos em afirmar que para o país se proteger da Covid-19, as vacinas precisam do ciclo completo.

