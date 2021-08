Com variantes, imunidade coletiva exigirá maior número de vacinados, diz OMS

247 - Atingir uma imunidade de rebanho contra a covid-19 exigirá um número maior de pessoas vacinadas do que se imaginava. O alerta é da OMS (Organização Mundial da Saúde), que mudou seu tom sobre a proteção comunitária e insiste agora que "não há número mágico" sobre qual a taxa das populações que será necessária ser ultrapassada para que tal cenário seja obtido. A informação é do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL.

No início do ano, a OMS indicava que seria necessária a imunização por vacinas de 70% a 75% de uma população para que uma imunidade de rebanho fosse declarada. Na prática, isso poderia significar o controle da doença, ainda que sua erradicação seja um trabalho diferente.

De acordo com o jornalista, na própria estratégia da agência, foi fixado como meta atingir 70% de vacinados em todos os países até meados de 2022. Mas, agora, os técnicos da entidade admitem que não há mais como colocar uma taxa, principalmente diante de variantes mais poderosas e transmissíveis.

"Essa é uma área de incerteza científica e tudo depende da transmissibilidade do vírus", disse Kate O'Brian, diretora de vacinas da OMS em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, em Genebra. "As variantes são mais transmissíveis e estamos monitorando. Não há número magico que temos de atingir", disse.

