Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda importação da Sputnik V

247 - Enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avalia a liberação de importação da Sputnik V, vacina russa contra Covid-19, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendou nesta segunda-feira (26) que o imunizante seja trazido ao Brasil.

"Diante desta pandemia, não podemos deixar que entraves burocráticos prejudiquem o acesso da população a uma vacina que comprovou sua eficácia, segurança e com real garantia de disponibilidade, como a Sputnik-V, pelo esforço do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste", diz o documento divulgado pelo Consórcio Nordeste.

Leia na íntegra:

