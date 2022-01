Compostos da Cannabis podem atuar na prevenção e tratamento da Covid, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Um estudo elaborado por pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon e da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos, concluiu que dois ácidos canabinoides, encontrados em variedades de cânhamo (planta da espécie Cannabis sativa, a mesma da maconha), podem ajudar na prevenção da Covid-19 por bloquearem a entrada do coronavírus nas células.

De acordo com reportagem de O Globo, os dois ácidos canabinoides - o ácido canabigerólico (CBGA) e o ácido canabidiólico (CBDA) - possuem a propriedade de se ligarem à proteína Spike do coronavírus, utilizada pelo Sars-CoV-2 para infectar as células humanas.

“Oralmente biodisponíveis e com um longo histórico de uso humano seguro, esses canabinoides, isolados ou em extratos de cânhamo, têm o potencial de prevenir e tratar a infecção por SARS-CoV-2”, dizem os pesquisadores.

