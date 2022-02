Consórcio do Nordeste recomenda proibição de festas privadas e cancelamento do carnaval

Objetivo dos especialistas é evitar uma nova explosão de casos, como ocorreu no final do ano, após o surgimento da variante ômicron edit

247 - O Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio do Nordeste recomendou nesta quinta-feira (3) que festas privadas e shows de carnaval sejam proibidas na região, informa o jornalista Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual.

Além disso, o órgão também aconselha que governos estaduais e municipais cancelem o feriado de carnaval, como em 2021. Em condições normais, a folia ocorreria entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. O objetivo é evitar aglomerações que possam contribuir para o aumento de casos de covid-19. Nesse sentido, a decisão levou em conta a atual onda de transmissão que vem sendo causada pela variante ômicron.

“Os efeitos da nova variante no Brasil ficaram evidentes no início de janeiro deste ano. Em poucas semanas, o número de novos casos diários da Covid-19 se elevou de forma exponencial“, diz o texto assinado pelos coordenadores Carlos Gabas e Sergio Rezende. Dessa maneira, o Comitê Científico destacou que as festas particulares no Ano Novo intensificaram a transmissão do vírus. As viagens, em função do feriado, também teriam efeito semelhante. É o que se pretende evitar nesse momento.

O órgão é composto por especialistas de diversas áreas, como saúde coletiva, medicina clínica, direito sanitário, administração, ciência da computação, engenharia clínica, epidemiologia, entre outros e foi criado para assessorar os governadores da região no combate à pandemia.

“O Comitê Científico tem clareza sobre as dificuldades políticas e os prejuízos econômicos decorrentes desta medida. Porém, o mais importante no momento é salvar vidas. E vidas não têm preço!”, afirma o boletim. O órgão sugere que, após o fim da pandemia, novos feriados extraordinários poderiam ser criados pelos governos.

Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o cancelamento das festas de carnaval no Nordeste deve causar a redução do total de 25 mil empregos temporários que seriam criados na temporada.

