Contágio da Covid-19 atinge maior pico em dezembro, alerta governo de São Paulo

247 - O governo de São Paulo disse nesta quinta-feira, 10, que a propagação da Covid-19 está maior em dezembro do que no primeiro pico da pandemia, em meados deste ano.

O coordenador do centro de contingência da Covid-19, José Medina, informou que a média de novos casos da doença cresceu de 20 para 40 mil casos entre novembro e dezembro no Brasil, o que levou três meses para acontecer no primeiro pico da pandemia.

"Do ponto de vista médico, cada um de nós tem observado um número crescente de pessoas com Covid ao seu redor. Então, a chance de contágio é muito maior do que quando teve o primeiro pico", disse o coordenador do centro de contingência da Covid-19, José Medina.

"Então isso requer um cuidado muito grande no mês de dezembro. Primeiro nós temos que retomar a questão do fique em casa e aquela saudação que nós fazemos normalmente ‘boas festas’, nós temos que abolir, nós temos que trocar 'boas festas' por 'fique em casa'. Temos que utilizar aquele feliz natal, feliz ano novo como nós utilizávamos no passado, sem muita festa, sem troca de presente e sem aglomeração de pessoas", ressaltou.

"Se nós observarmos a curva de crescimento no número de casos no Brasil para chegar de 20 a 40 mil, dobrar o número de casos no Brasil, isso demorou quase três meses, nesse segundo pico que começou a acontecer em novembro até dezembro demorou um mês para chegar de 20 a 40 mil casos", disse Medina.

No dia 1º de novembro a média móvel de novos casos registrados no Brasil em uma semana era de 21.579, por dia e no dia 9 de dezembro esse média subiu para 41.926.

