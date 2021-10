Controlar insulina reduz risco de infecção por coronavírus, diz estudo

De acordo com o estudo da Universidade de Osaka, no Japão, a proteína regulada por glicose GRP78, encontrada no tecido adiposo, ajuda o vírus causador da Covid-19 a entrar nas células. Então, a diminuição da insulina diminuir o risco de infecção pelo coronavírus, mostrou a pesquisa edit

247 - Pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, fizeram um estudo, publicado na revista científica Diabetes, e apontaram evidências de que a redução dos níveis de insulina no sangue para um patamar saudável pode diminuir o risco de desenvolver Covid-19 após a infecção pelo coronavírus. Isso porque a proteína regulada por glicose GRP78, encontrada no tecido adiposo, ajuda o vírus Sars-CoV-2 – causador da Covid-19 – a se ligar e a entrar nas células, aumentando a probabilidade de infecção.

Os relatos foram publicados pelo site Metrópoles. De acordo com Jihoon Shin, principal autor do estudo, à publicação, "recentemente, foi sugerido que o tecido adiposo pode ser um reservatório importante para o coronavírus". "Por isso, queríamos investigar se há alguma ligação entre o excesso de gordura em pacientes idosos, obesos e diabéticos e sua vulnerabilidade à Covid-19″, disse.

"Os resultados foram muito claros. A expressão do gene GRP78 foi altamente regulada no tecido adiposo e aumentou quanto maior a idade, e os níveis de obesidade e diabetes", afirmou Iichiro Shimomura, autor sênior do estudo.

