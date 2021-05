CoronaVac reduz mortalidade de Covid-19 em 97% contra 80% para a vacina da Pfizer, diz estudo uruguaio

Redução da mortalidade pela Covid-19, decorridos mais de 14 dias após a segunda dose da vacina, é de 97% para CoronaVac e 80% para Pfizer, aponta o Estudo de Efetividade da Vacinação contra Sars-CoV-2, realizado pelo Ministério de Saúde Pública do Uruguai edit

247 - A vacina CoronaVac reduz em 97% a mortalidade pela Covid-19, contra 80% da americana Pfizer, de acordo com os resultados preliminares de um estudo realizado no Uruguai.

"A redução da mortalidade pela Covid-19, decorridos mais de 14 dias após a segunda dose da vacina, é de 97% para CoronaVac e 80% para Pfizer", aponta o Estudo de Efetividade da Vacinação contra Sars-CoV-2 no Uruguai em 2021', realizado pelo Ministério da Saúde Pública do país, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda conforme a reportagem, a redução de casos totais com a CoronaVac é de 57% e com a Pfizer é de 75%.Em relação a hospitalizações em unidades de terapia intensiva, a efetividade foi de 95% para a CoronaVac e 99% para a Pfizer.

O estudo esclarece que os números são preliminares e "devem ser interpretados com cautela, pois não levam em consideração a idade das pessoas, suas comorbidades e grupos de alta exposição", como os funcionários da saúde, destaca o texto.

