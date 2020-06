Coronavírus: 90% das cidades brasileiras estão infectadas pela pandemia

247 - O coronavírus já está presente em 90% das cidades brasileiras, com apenas 630 municípios que não registraram casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. As cidades não afetadas são todas pequenas, com menos de 50 mil habitantes.

Proporcionalmente, o Nordeste é a região com menos municípios livres da pandemia - com apenas 5,1% das cidades sem registro de Covid-19. Por outro lado, o Sul é a região com mais municípios livres da doença, com 17,3%.

O Brasil já tem mais de 1,2 milhões de casos registrados de coronavírus e é um dos países que menos testa no mundo. Os óbitos já ultrapassaram 55 mil, segundo dados do Ministério da Saúde, desta sexta-feira (26).

O ministério também informa que dez estados foram inteiramente infectados - Pará, Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Rondônia, Acre, Amapá, Roraima e Ceará. Porém, Pernambuco e Amazonas só tem uma cidade livre da doença.

As informações são do jornal O Globo .

