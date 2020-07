Coronavírus: 91.263 óbitos e 2,6 milhões de casos confirmados no Brasil

247 - Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), mostram que o Brasil chegou, nesta quinta-feira (30), a 91.263 óbitos e 2.610.102 casos confirmados de coronavírus. ]

Somente nas últimas 24h, 1.129 pessoas morreram em decorrência da doença e 56.837 diagnósticos foram computados pela entidade.

São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal continuam sendo os estados mais afetados pela pandemia.

De acordo com o governo, na última semana, houve crescimento de casos em todas as regiões do país, principalmente no Centro-Oeste: os estados de Goiás e Mato Grosso estão entre os que chamam a atenção das autoridades.

