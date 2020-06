Coronavírus: as razões da OMS para suspender novamente testes com hidroxicloroquina

BBC - A hidroxicloroquina era uma das quatro apostas de tratamento em análise no projeto internacional Solidarity, em que a organização coordena experimentos com pacientes em 18 países com a finalidade de verificar segurança e a eficácia das terapias no combate ao coronavírus.

A suspensão, desta vez, vem dias depois da revogação pela FDA, a agência americana equivalente à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), da autorização para uso de cloroquina e hidroxicloroquina em caráter emergencial para pacientes com covid-19.

