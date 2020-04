Coronavírus: Brasil registra mais de 550 mortos e 39 novos casos por hora

247 - O Ministério da Saúde atualizou os dados do coronavírus no Brasil. São 12.056 pessoas infectadas, isto é, mais 936 em relação ao dia anterior (domingo, 5 de abril). O número indica então, que em um dia, houve cerca de 39 novos infectados por hora, e mais de um infectado para cada dois minutos.

As mortes registradas, no total, somam 553, indicando um aumento do índice de mortalidade de 4,4% para 4,6%.

A região sudeste concentra 58,4% dos casos do País, com 7.046 infectados e 390 mortes (letalidade de 5,5%), seguido por 2.167 casos e 92 mortos (4,2% de letalidade) no Nordeste; 1318 casos e 28 mortos (2,1% de letalidade) no Sul; 791 casos e 26 mortes (3,3% de letalidade) no Norte; e 734 casos e 17 mortes (2,3% de letalidade) no Centro-Oeste.

São Paulo lidera com 4.866 pessoas infectadas e 304 mortes, depois vêm Rio de Janeiro, com 1.461 casos e 71 mortes; Ceará, com 1.013 casos e 29 mortes; Amazonas, com 532 casos e 19 mortes; e Minas Gerais, com 525 casos e 9 mortes. Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia, apesar de terem menos casos de pessoas infectadas, registraram mais óbitos.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso