Coronavírus: Brasil tem 12.240 casos confirmados e 567 mortes

A cidade de São Paulo registra o maior número de casos confirmados da Covid-19, sendo 4.886 contaminados. O estado do Tocantins é o único no país que ainda não apresenta vítimas fatais da doença edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h desta terça-feira (7), 12.240 casos confirmados da Covid-19 no Brasil, com 567 vítimas fatais da doença. A informação é do portal G1.

A cidade de São Paulo registra o maior número de casos do novo coronavírus, sendo 4.886 confirmados. O Rio de Janeiro contabiliza cerca de 1.100 infectados.

Após a primeira morte no estado do Acre ser registrada nesta segunda-feira (6), apenas o Tocantins não apresenta vítimas fatais da Covid-19 no Brasil.

