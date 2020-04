Coronavírus: Brasil tem 14.072 casos confirmados e 691 vítimas fatais

A cidade de São Paulo registra o maior número de casos confirmados, com 3.754 infectados. O estado do Tocantins ainda não tem vítimas fatais do novo coronavírus edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde do Brasil divulgaram, até 6h40 desta quarta-feira (8), um registro de 14.072 casos confirmados da Covid-19 com 691 vítimas fatais da doença no país. A informação é do portal G1.

O estado do Tocantins não tem mortes ocasionadas Covid-19, sendo único dentro do território nacional, acrescenta a reportagem. A cidade de São Paulo registra o maior número de pessoas contaminadas, com 3.754 infectados.

