Coronavírus: Brasil tem 23,6 mil testes à espera do resultado; número de infectados pode ser maior

Especialistas informaram que a insuficiência de kits no Brasil dificulta a realização de um cálculo preciso do número de casos confirmados da Covid-19 no Brasil

247 - As secretarias estaduais de Saúde confirmaram 6,9 mil casos do novo coronavírus no Brasil, até às 7h40 desta quinta-feira (2). O número de testes à espera do resultado para a Covid-19 é três vezes maior que o total de diagnósticos positivos para a doença, sendo de 23,6 mil exames. A informação é do portal G1.

A quantidade insuficiente de kits de testes dificulta a realização de cálculos verdadeiros que demonstrem o avanço real do novo coronavírus no Brasil, apontam especialistas interrogados pela reportagem. O Ministério Público recomenda que os exames sejam realizados preferencialmente em pacientes que apresentam estado grave de saúde.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de casos confirmados e mortes. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio não respondeu à reportagem.

