Coronavírus: Brasil tem 23.830 casos confirmados e 1.355 vítimas fatais da Covid-19

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram o registro de 23.830 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.355 vítimas fatais, até as 8h10 desta terça-feira (24). O último balanço do Ministério da Saúde, de segunda-feira (12), indica 23.430 infectados e 1.328 vítimas fatais da Covid-19. A informação é do portal G1.

São Paulo e Rio de Janeiro continuam liderando no ranking de casos e mortes. SP tem 8.895 casos e 608 mortes enquanto RJ tem 3.231 e 188.

O boletim divulgado no sábado (11) pelo Ministério da Saúde aponta que 25% dos mortos não integravam o grupo de risco.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.